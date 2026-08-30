Нежнейшая куриная печень в сметане вообще без жарки: тушится 20 минут и остается сочной, как никогда

Сегодня предлагаю приготовить куриную печень в сметане — без жарки самой печени и без лишних хлопот. Получается очень нежное блюдо с мягким сливочным соусом и ароматным луком.
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