Вместо специй - молотый навоз: Что мигранты продают на наших рынках

Забудьте о душистом молотом перце и аппетитной копчёной паприке. Торговец из Узбекистана непозволительно откровенно рассказал Царьграду о том, что на самом деле продают русским под видом ароматных восточных пряностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии