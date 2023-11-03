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Царьград

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Вместо специй - молотый навоз: Что мигранты продают на наших рынках

Вместо специй - молотый навоз: Что мигранты продают на наших рынках

Забудьте о душистом молотом перце и аппетитной копчёной паприке. Торговец из Узбекистана непозволительно откровенно рассказал Царьграду о том, что на самом деле продают русским под видом ароматных восточных пряностей.

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