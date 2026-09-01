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ТАСС

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Группировка "Днепр" уничтожила пехоту и технику ВСУ в Запорожской области

Группировка "Днепр" уничтожила пехоту и технику ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Подразделения Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск группировки войск "Днепр" уничтожили скопление пехоты, автотранспорт, а также наземные робототехнические комплексы противника в районах населенных пунктов Малокатериновка и Григоровка в Запорожской области.

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