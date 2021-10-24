Турецкая лира показала, что будет, если центробанк резко снизит ставку

Турецкая лира рухнула до рекордного минимума на торгах в четверг после того, как национальный центробанк второй раз подряд пошел на смягчение денежной политики, несмотря на резкое ускорение инфляции.
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