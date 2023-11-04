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Российские ученые вывели новый сорт хризантемы

Российские ученые вывели новый сорт хризантемы

Младший научный сотрудник лаборатории селекции отдела генетических ресурсов растений Людмила Якушина рассказала, что специалисты субтропического научного центра РАН ведут успешную селекционную работу с хризантемой садовой и недавно назвали один из полученных сортов “Победа” в честь героев специальной военной операции, пишет ТАСС.

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