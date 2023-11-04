Российские ученые вывели новый сорт хризантемы

Младший научный сотрудник лаборатории селекции отдела генетических ресурсов растений Людмила Якушина рассказала, что специалисты субтропического научного центра РАН ведут успешную селекционную работу с хризантемой садовой и недавно назвали один из полученных сортов “Победа” в честь героев специальной военной операции, пишет ТАСС.