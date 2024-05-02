Роскомнадзор рекомендовал хостингу ограничивать сбор информации иностранными ботами

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России (Роскомнадзор) предложила хостинг-поставщикам внедрить меры по ограничению доступа иностранных ботов к российским интернет-ресурсам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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