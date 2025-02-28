Продюсер раскрыл, смогут ли западные звезды возобновить гастроли в России

Продюсер Киселев: в России могут выступить поддержавшие Трампа звезды из США Западные артисты, поддержавшие президента США Дональда Трампа, смогут выступить в России, если их приезд будет экономически выгоден для организаторов и найдется подходящее время для концерта, заявил news продюсер и основатель собственного лейбла Юрий Киселев.