«Можно было меня и выпускать. Хочу вернуться». Интервью экс-футболиста ЦСКА, которого звал в сборную Карпин

Илья Агапов — об Акинфееве, Федотове и возвращении в Нижний.В это трансферное окно ЦСКА разжился 4+ миллиономи евро (данные Transfermarkt) на трансфер бразильского форварда Алеррандро и вот-вот объявит Родриго Вильягру у «Ривер Плейта».
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