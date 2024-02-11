Петербуржцам рассказали, полезен ли спорт для собак

Эксперты поделились с жителями Санкт-Петербурга информацией о влиянии спорта на собак. Так, они перечислили положительные стороны активных занятий для хвостатых, а также объяснили, на что при этом необходимо обратить внимание.
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