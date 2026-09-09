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Тройной кавалер и десантник: участник программы «Время героев» возглавит транспортный блок Рязанской области

Тройной кавалер и десантник: участник программы «Время героев» возглавит транспортный блок Рязанской области

РЯЗАНЬ, 9 сентября, ФедералПресс. Ветеран СВО, гвардеец-десантник, удостоенный трех орденов Мужества, Сергей Пугачев получил назначение на пост заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

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