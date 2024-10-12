Ленинград 1961 года

Западный фотограф, использующий в интернете ник gcosserat, рассказывает о своих впечатлениях после визита в Ленинград в начале 60-х: «Летом 1961 года я был в Хельсинки и решил воспользоваться возможностью сесть на один из пароходов Baltic Line, чтобы пару дней провести в Ленинграде.