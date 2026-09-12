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Экс-депутат Госдумы Надеждин* объяснил сложность фальсификации выборов

Экс-депутат Госдумы Надеждин* объяснил сложность фальсификации выборов

Радикально сфальсифицировать итоги выборов в России технически невозможно: официальные результаты голосования обязаны публиковать на каждом избирательном участке.

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Андрей

Ой ляяя ... В стране беззакония, где продажная старая карга может снять с выборов действующего депутата?  Вывалили для подсчёта бюллетени, собрали в мешок, достали из другого мешка нужные ... Вуаля ... Можно АБСОЛЮТНО ЧЕСТНО подсчитывать голоса. 5 секунд беззакония ... Из 4 лет кристальной законности ... Вы ещё про "честность" электронного голосования вспомните? Тож поржем.