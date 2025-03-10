ВВС США критически отстали в развитии транспортной авиации

Дискуссия о будущем военной авиации США развернулась на симпозиуме Ассоциации ВВС и Космических сил. В фокусе споров оказался призыв к администрации Трампа «Сделать ВВС снова великими», однако, как отметил бывший командующий Командования воздушной мобильности (AMC), ключевой элемент остался без внимания: глобальная мобильность, 7 марта написало издание Defense One.
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