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ВВС США критически отстали в развитии транспортной авиации

ВВС США критически отстали в развитии транспортной авиации

Дискуссия о будущем военной авиации США развернулась на симпозиуме Ассоциации ВВС и Космических сил. В фокусе споров оказался призыв к администрации Трампа «Сделать ВВС снова великими», однако, как отметил бывший командующий Командования воздушной мобильности (AMC), ключевой элемент остался без внимания: глобальная мобильность, 7 марта написало издание Defense One.

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