Инвестор Виноградов: счет в Грузии подойдет для расчетов, но не для сбережений

Рублевый счет в грузинском банке может быть удобен для зарубежных расчетов, однако рассматривать его как высокодоходный способ хранения сбережений не стоит.
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