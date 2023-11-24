Рекордные убытки Enviva: очередной сектор зеленой энергии оказался на грани банкротства из-за фальсификаций

Сфера альтернативной энергетики терпит бедствие. Одна за другой отрасли ВИЭ и климатически нейтрального топлива банкротятся и одновременно разрушают веру в то, что цели энергоперехода будут достигнуты, а окружающая среда спасена.
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