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Экс-полковник армии США Макгрегор: Украина находится под угрозой исчезновения

Экс-полковник армии США Макгрегор: Украина находится под угрозой исчезновения

Бывший полковник США и экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор выступил на YouTube-канале Judging Freedom с заявлениями о том, что Украина приблизилась к поражению, а проблемы с численностью населения дают повод сомневаться в дальнейшем существовании этого государства.

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