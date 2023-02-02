Экс-полковник армии США Макгрегор: Украина находится под угрозой исчезновения

Бывший полковник США и экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор выступил на YouTube-канале Judging Freedom с заявлениями о том, что Украина приблизилась к поражению, а проблемы с численностью населения дают повод сомневаться в дальнейшем существовании этого государства.