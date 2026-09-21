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Ковальчук с 67,52% побеждает на выборах губернатора Брянской области

Ковальчук с 67,52% побеждает на выборах губернатора Брянской области

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук одержал победу на выборах главы региона. После обработки 100% протоколов областной избирком зафиксировал его результат на уровне 67,52% голосов.

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