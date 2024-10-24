Выплаты для семей солдат-срочников назвали в СФР по Новосибирской области

Семьи военнослужащих, проходящих службу по призыву, получают социальные пособия по линии СФР. Как сообщают в Новосибирском отделении фонда, беременные жены солдат-срочников имеют право на специальное единовременное пособие и ежемесячное пособие на детей до 3-х лет.