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Вечерний Новосибирск

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Выплаты для семей солдат-срочников назвали в СФР по Новосибирской области

Выплаты для семей солдат-срочников назвали в СФР по Новосибирской области

Семьи военнослужащих, проходящих службу по призыву, получают социальные пособия по линии СФР. Как сообщают в Новосибирском отделении фонда, беременные жены солдат-срочников имеют право на специальное единовременное пособие и ежемесячное пособие на детей до 3-х лет.

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