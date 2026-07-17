БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Al Jazeera: Эрдоган сумел продать себя Западу как незаменимый военный актив

Al Jazeera: Эрдоган сумел продать себя Западу как незаменимый военный актив

Почему на самом деле Турция отказалась от российских С-400 Константин Ольшанский На фото: первая партия компонентов зенитно-ракетных комплексов С-400 была доставлена российским военным самолетом на авиабазу в Анкаре в 2019 году.

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Комментарии
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Лайм Баюн
Для Истории только шииты оказались истинными мусульманскими воинами в войне с англосаксонским Шайтаном
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3 н.
ВС
Владимир Соловьев
ТУРЦИЯ, КАК САМЫЙ ОПАСНЫЙ АКТИВ НАТО ПРОТИВ РОССИИ, ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ В САМУЮ ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ! РОССИЯНЕ, СВАЛИВАЙТЕ ИЗ ТУРЦИИ, ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ И У РОССИИ НЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ СТАЛИН!!
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3 н.