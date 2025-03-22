Спецпосланник президента США: встреча Трампа и Путина состоится в ближайшие месяцы

ВАШИНГТОН, 22 марта, ФедералПресс. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о высокой вероятности встречи американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина уже в ближайшие месяцы.
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