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Прокуратура увидела мошенничество со стройками по надпроектам под Вологдой

Прокуратура увидела мошенничество со стройками по надпроектам под Вологдой

ВОЛОГДА, 5 марта, ФедералПресс. В Вологодской области возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве поликлиники в Череповце и пансионата под Вологдой по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография», передает пресс-служба прокуратуры.

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