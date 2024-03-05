Прокуратура увидела мошенничество со стройками по надпроектам под Вологдой

ВОЛОГДА, 5 марта, ФедералПресс. В Вологодской области возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве поликлиники в Череповце и пансионата под Вологдой по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография», передает пресс-служба прокуратуры.