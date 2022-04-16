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Остаётся воевать и эту войну выигрывать. Как, впрочем, всегда в нашей истории и было

Остаётся воевать и эту войну выигрывать. Как, впрочем, всегда в нашей истории и было

АРМАГЕДДОНЫЧ Странно нам, как может Зеленский - этнический еврей, у которого дедушка воевал с фашистами, не просто сотрудничать с украинскими неонацистами бандеровского толка, руки которых в крови его народа по самые плечи, но и возглавлять режим, который иначе, как нацистским не назовёшь?! И то же самое можно сказать о Коломойском, Зиссельсе, Блайхе, Каменецком, Фельдблюме и всех остальных членах местного юденрата, богатых и не очень, чиновниках и религиозных деятелях, активистах и обывателях.

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