Зенитчики поразили дрон ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожил вражеский беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), обеспечив прикрытие наземной группировки на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).
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