В мумии из Наски нашли трёхпалый эмбрион: учёные обсуждают её уникальность

В Перу продолжается исследование загадочных мумий, найденных в пустыне Наска. Эти останки, обладающие удлинёнными черепами и тремя пальцами на руках, вызвали значительный интерес среди ученых и широкой общественности.
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