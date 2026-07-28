В Подмосковье таксиста депортировали из России после отказа везти безногого ветерана СВО

Кирилл вместе с женой Анастасией заказали такси. Ветерану нужно было посетить протезиста. По словам Анастасии, когда водитель такси Бахром прибыл на заказ и увидел, что его пассажир — он отказался везти Кирилла и сразу уехал с адреса.