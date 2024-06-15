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Спички - не игрушка

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Казахстан зачищает российский контент и сажает за «сепаратизм»

Казахстан зачищает российский контент и сажает за «сепаратизм»

Айнур Курманов Несмотря на заверения в «вечной дружбе» Астана продолжает процесс дерусификации и декоммунизации в стране, в том числе проводит политику вытеснения российского информационного влияния в стране, выводя тем самым республику из общего некогда медийного пространства.

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