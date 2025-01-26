«Россию ему не обмануть!» Медведев оценил первую неделю президентства Трампа

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что вступивший в должность президент США Дональд Трамп попытался запутать весь мир в первую неделю пребывания на посту главы государства.
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