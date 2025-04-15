Производство и коммерческие успехи бронемашин Patria 6x6

Шасси Patria 6x6 без дополнительного оснащения В середине десятых годов финская компания Patria Group разработала перспективную колесную бронемашину Patria 6x6.
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