ЧЕ по водным видам спорта, Первая лига и теннис

Не только о футболе

За чем следить 3 августа: битва Корнеевой и Кудерметовой в Торонто, «Велес» против «Ротора» и синхронное плавание! 🥇🏊 17:00: Синхронное плавание, чемпионат Европы, командные соревнования, произвольная программа Водные виды спорта.