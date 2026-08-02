ЧЕ по водным видам спорта, Первая лига и теннис

За чем следить 3 августа: битва Корнеевой и Кудерметовой в Торонто, «Велес» против «Ротора» и синхронное плавание! 🥇🏊 17:00: Синхронное плавание, чемпионат Европы, командные соревнования, произвольная программа Водные виды спорта.
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