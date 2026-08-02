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Не только о футболе

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ЧЕ по водным видам спорта, Первая лига и теннис

ЧЕ по водным видам спорта, Первая лига и теннис

    За чем следить 3 августа: битва Корнеевой и Кудерметовой в Торонто, «Велес» против «Ротора» и синхронное плавание!   🥇🏊 17:00: Синхронное плавание, чемпионат Европы, командные соревнования, произвольная программа  Водные виды спорта.

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