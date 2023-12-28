Ульянов: в случае эскалации между НАТО и Россией первой пострадает Финляндия

Как подчеркнул в беседе с РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва не видит выгоды для Финляндии от ее вступления в НАТО (стала членом альянса 4 апреля 2023 года.
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