Путин назвал девизом России в БРИКС укрепление многосторонности

Россия выступает за укрепление многосторонности ради справедливого миропорядка. Это и является ее девизом на период работы в БРИКС в качестве страны-председательницы, заявил президент Владимир Путин в послании, опубликованном пресс-службой Кремля.
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