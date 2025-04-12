Российский подъезд — это не просто часть жилого здания, где можно иногда пересечься с соседями или покурить над баночкой от шпротов.
Сюрреалистичный мир российских подъездов
Комментарии
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Николай Герасименко
Ещё один энергетический вампир, собиратель грязи и негатива нарисовался! Кто же спорит, есть у нас в России 🇷🇺 недоработки и остаточные явления после разрухи великого СССР. Но размазывать всю эту грязь на страну в целом, это тиражирование мифов о РФ 🇷🇺, как и беспробудной пьянство, озлобленный народ и необустроенность городов.
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