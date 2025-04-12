Сюрреалистичный мир российских подъездов

Николай Герасименко

Ещё один энергетический вампир, собиратель грязи и негатива нарисовался! Кто же спорит, есть у нас в России 🇷🇺 недоработки и остаточные явления после разрухи великого СССР. Но размазывать всю эту грязь на страну в целом, это тиражирование мифов о РФ 🇷🇺, как и беспробудной пьянство, озлобленный народ и необустроенность городов.