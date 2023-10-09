Месть за прошлое или реальная кража? В чем обвиняют бывшего сотрудника дома моды Зайцева

Внучка ныне покойного модельера Вячеслава Зайцева заявила о пропаже драгоценностей своего дедушки. Главный вопрос, который интересует свидетелей этого инцидента – почему об этом заявили только сейчас – спустя пять месяцев после его смерти? По словам внучки, этим вопросом никто не занимался с момента похорон.