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На русскую семью в Сочи напали соседи – уроженцы Узбекистана. К полиции появились вопросы

# Чернильница Русская община в очередной раз поделилась просто какой-то дикой историей. Историей, в которой как всегда очень много вопросов и практически нет ответов.

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Комментарии
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лилия дрогочинская
Дожили, блин! В России права русских защищает Русская Община, а не правоохранители!... Капец!
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2 час.
zapevala2008 ИВАНОВ
Бешеных собак нужно отлавливать и усыплять
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2 час.
SK
Sergey Korotun
Как так получилось, что такое количество предателей и коррупционеров? Выдержит ли страна такое испытание? Может, необходимо  повсеместное  очищение, пусть даже через боль и кровь...
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1 час.
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