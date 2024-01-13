Россия нейтрализует остатки авиации ВСУ — MWМ

Россия нейтрализует остатки авиации ВСУ самолётами А-50У, пишет издание Military Watch Magazine. Военные силы РФ, как говорится в публикации, все чаще и чаще использует свои системы дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У — «летающий радар» — для вывода из строя самолетов противника.