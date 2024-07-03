Искусственная атака блогера на искусственный интеллект

О блогере-«стукаче» и антигерое рунета Валерии Рытвиной несколько лет назад не писал только ленивый. Девушка со всей ей присущей прытью отслеживала лайки в социальных сетях и строчила доносы на неугодных ей людей в правоохранительные инстанции.