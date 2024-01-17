В Петрозаводске снова эвакуируют школы

История с вынужденной эвакуацией и ложным минированием в Карелии и в Петрозаводске не заканчивается. Сегодня, 17 января, утром в Петрозаводске снова тревожный сигнал о якобы минировании пришел в несколько школ.
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