Битва за Днепр: СМЕРШ возвращается

Украинских экспертов напрягает, что ВС РФ формируют летучий отряд для борьбы с бандеровскими ДРГ в днепровских плавнях Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС На Херсонском направлении в районах населенных пунктов Приднепровское, Тягинка и Крынки Херсонской области пресечены попытки форсирования реки Днепр диверсионно-разведывательными группами ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии