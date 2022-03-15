«Барселона» договорилась с Кессиэ о переходе (Жерар Ромеро)

«Барселона» договорилась с Франком Кессиэ о трансфере. В понедельник стороны достигли окончательного соглашения, сообщил журналист Жерар Ромеро.

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