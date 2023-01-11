«Нерушимое братство» разрушают изнутри

Можно констатировать, что ОДКБ фактически потеряло одного из своих братьев. Армения отказалась проводить на своей территории один из этапов учения коллективной безопасности "Нерушимое братство-2023".
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