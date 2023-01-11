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«Нерушимое братство» разрушают изнутри

«Нерушимое братство» разрушают изнутри

Можно констатировать, что ОДКБ фактически потеряло одного из своих братьев. Армения отказалась проводить на своей территории один из этапов учения коллективной безопасности "Нерушимое братство-2023".

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