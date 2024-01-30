В Роснедрах выступили против резкого сокращения сроков выдачи лицензий

Сроки выдачи лицензий недропользователям сократились до 15 дней, но дальнейшее их сокращение скажется на качестве оказания услуг, поэтому Роснедра обратились в Правительство с инициативой сохранить существующий порядок.
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