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Парламентская газета

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В Роснедрах выступили против резкого сокращения сроков выдачи лицензий

Сроки выдачи лицензий недропользователям сократились до 15 дней, но дальнейшее их сокращение скажется на качестве оказания услуг, поэтому Роснедра обратились в Правительство с инициативой сохранить существующий порядок.

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