Политик Мема: граждане Финляндии недовольны курсом Стубба в отношении России

Финны глубоко возмущены внешнеполитическим курсом Александра Стубба, особенно в отношении России. Об этом ТАСС заявил член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
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