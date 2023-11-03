В Новосибирске назвали самые редкие имена у новорожденных

Стало известно, какими именами чаще всего и реже всего называли новорожденных жителей Новосибирска. Управление по делам ЗАГС Новосибирской области объявило имена, которые родители чаще всего выбирали для своих детей в 2023 году.
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