WSJ узнал о планах Украины произвести миллион ударных дронов за год

REUTERS/Inna Varenytsia Миллион ударных дронов Украина планирует произвести в 2024 году. По сообщениям The Wall Street Journal, таким образом Киев решил справляться с сокращением поставок от западных коллег.
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