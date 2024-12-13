Монтаж турбины завершили на первом блоке АЭС «Аккую» в Турции

На первом блоке атомной станции «Аккую» в Турции завершился монтаж турбины. Событие приурочили к визиту министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслана Байрактара и генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.
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