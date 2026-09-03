«Натянуть Турцию на глобус Чёрного моря»: как Москва поставила Анкару в неудобную позу

Рецепт вечной молодости Российской империи заключался в том, чтобы раз в 100 лет натягивать турок на глобус Чёрного моря.
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