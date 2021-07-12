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Рар объяснил, почему Польша и Прибалтика фатально изменили отношения Германии и РФ

Рар объяснил, почему Польша и Прибалтика фатально изменили отношения Германии и РФ

Отношения между Германией и Российской Федерацией претерпели серьезные изменения за последние 20 лет, поскольку Берлин, фактически являясь лидером Европейского союза, пытается отразить в своей внешней политике точку зрения Польши и Прибалтики.

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