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МОСИНФОРМ

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Свыше 20 тыс. москвичей приняли участие во втором фестивале «День ходьбы»

Свыше 20 тыс. москвичей приняли участие во втором фестивале «День ходьбы»

Спортивный фестиваль «День ходьбы» прошел в столице во второй раз. Мероприятие подготовил Департамент спорта города Москвы в рамках проекта «Лето в Москве».

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