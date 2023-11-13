Психолог Дербенёва посоветовала родителям учить детей доброте личным примером

Детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенёва по случаю Всемирного дня доброты, который отмечается 13 ноября, рассказала, что учить ребёнка доброте нужно на личном примере.
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