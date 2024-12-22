Козёл отпущения найден. Это Центральный Банк России. Ату его…

Светлана Петрова ЦБ и есть главный разгонщие инфляцмм, включая валютную политику. Скоро бизнес начнет трясти. Нам уже потрясно

Александр Симаков Светлана, а нам потрясно от Ваших комментариев! 😂 Вы всегда лезете в те сферы, к которых ни хрена не соображаетет.