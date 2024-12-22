Григорий Левин На днях ЦБ РФ на очередном заседании сохранил-таки ставку рефинансирования без изменений и отправился праздновать Новый Год.
Козёл отпущения найден. Это Центральный Банк России. Ату его…
Комментарии
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Светлана Петрова
ЦБ и есть главный разгонщие инфляцмм, включая валютную политику. Скоро бизнес начнет трясти. Нам уже потрясно
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2 час.
Александр Симаков
Светлана, а нам потрясно от Ваших комментариев! 😂 Вы всегда лезете в те сферы, к которых ни хрена не соображаетет.
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2 час.
Игорь Максаков
Завтра Эльвира Сахипзадовна Набиуллина получит по электронной почте моё письмо с одним НОУ ХАУ, и в самое ближайшее время, надеюсь, произойдут тектонические сдвиги во всей кредитной политике ЦБ РФ и в Министерстве Финансов России. Озвучивать пока не буду!
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1 час.
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